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США захотели выйти из ООН

США захотели выйти из ООН

Конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект под названием «Закон о полном отказе от разгрома ООН 2025 года», который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств организации.

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