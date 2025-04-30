Юрий Ильинов

Если киевский режим собирается ударить по Москве 9 мая, то «красную линию» прямо по Киеву может прочертить уже даже не Кремль Увеличивается число чиновников киевского режима, которые угрожают ударами по Москве 9 мая. Изначально с такими угрозами выступил глава киевского режима Зеленский, теперь тему подхватывают радикалы из Верховной рады. Основной посыл состоит в том, что «у Украины есть оружие, которое способно достичь центра Москвы и ударить даже при активном противодействии со стороны ПВО и РЭБ». Причём обозначается и сама цель – военный парад, на котором будут присутствовать военнослужащие как участники и лидеры целого ряда стран как зрители. Что стоит за угрозами со стороны Киева? Со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что киевский режим не осмелится атаковать Москву во время проведения парада Победы в Великой Отечественной войне. Угрозы со стороны продолжающего терять территории режима больше похожи на психотерапию самих себя, этакий мотивационный тренинг: «Мы храбры, мы сильны, у нас есть воля, мы можем многое!» Напомним, что в Москву на 9 мая собираются лидеры и представители таких стран как Белоруссия, Армения, Бразилия, Китай, Палестина, Таджикистан, КНДР, Сербия, Словакия, Казахстан и др. Угрозами удара по Москве в день присутствия там глав иностранных государства киевский режим только подчёркивает, что является, по сути, террористическим. Но если прогноз неверен, и если кто-либо надоумит Киев ударить 9 мая, то красные линии, причём «прямо по Киеву», прорисуют уже даже не в Кремле, где запредельный уровень терпения, а в тех государствах, чьи лидеры подвергнутся прямой опасности. И как минимум одну страну, где терпеть не станут, мы с вами знаем. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, лидер которой - Ким Чен Ын - тоже планирует присутствовать в Москве во время празднования 80-й годовщины разгрома гитлеровской Германии. Пхеньян продемонстрировал возможности своих бойцов в ходе совместного с ВС РФ освобождения Курской области. И, надо полагать, способен продемонстрировать их и на других территориях, вплоть до Банковой, если режим Зеленского собирается пойти на запредельную провокацию.