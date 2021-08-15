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Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение. В этот раз такое желание выразила Норвегия.

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Иван Семенов
Ага!!! Доверять проститутке(Норвегии) в чистоплотности и не пользоваться презервативами....!!???? Сифилитики опасную игру затеяли,.... с ними "можно есть только г.вно с одного корыта".
НИКОЛА ЧИРКОВ
Со ЗВЕРЬ МИ дружить, сам зверем станешь. Не стоит с говнистым соседом хлебать с одной миски, пускай этот сосед сам своё говно доедает и в Америки отсылает.
Искандер
По-моему, во всех отношениях "выгоднее" для России будет просто улучшить качество отечественных шпрот и поднять пошлины на норвежские. И ссориться и мириться с Западом стоит очень осторожно.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Россия продает собственные биоресурсы вместо того что бы их перерабатывать, создавать рабочие места, кормить Россиян, в конечном итоге поставлять в страны азии переработанные рыбные консервы и т.д. Зачем закупать когда есть свое и куда лучшего качества...
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Вот такого, что сейчас творится никогда не было. Когда Ковид и природные апокалипсы, причём за 30-40 лет такого не было. Страны многие пострадали и ПОНЯЛИ, что без России им конец. Чтобы я сейчас сделала, ПРОСТИЛА ВСЕМ. Нас и БОГ прощает за грехи наши. Даже простил Распятие СЫНА СВОЕГО.Давайте начнём со ВСЕМИ с 0. Но вот если кто будет продолжать РУСОФОБИЮ, поставить на них крест. Тем более, что ВСЕ прибрежные страны уйдут под воду, и России придётся протягтвать руку помощи.Не будете же вы поступать так, как с одной стороны поступают в Литве. А с другой стороны, все эти беженцы устремляются в более богатые страны ЕС, где их будут содержать. Они едут не работать, а садиться на шею. А вот, беженцы с Европы (если их затопит) те будут работать и вливаться в Культуру России. Поэтому надо наладить лучше отношения с европейцами. Чтобы не превратить Россию, как скоро будет ЕС. Особенно Германия. Кстати, у тибетского ламы Лобсанга Рампы в книгах написано, что Германия, как страна, не будет существовать, и люди разбредутся по разным странам. Скоро беженцы из неё это сделают. А вот про Францию у него написано, что её спасёт то, что она подпишет договора с РФ. И ещё одно. Он это писал в 70-х. а писал о РОССИИ, а не СССР. Так что это правда.
Александр Симаков
Мадам, Вы задолбали уже со своими призывами к прощению всех и вся. Сидите в Чехии уже много лет (только букву "Г"не выговариваете) и лоббируете интересы европейских стран, в частности чешских строительных компаний. А Ваши дети-то по- русски говорят?
СЭМЭН Иваницкий
да гУСССКИЕ они... сцукккооо
Leliya N
Русофоба, как и горбатого, только могила исправит. Никаких прощений!!! Возобновление торговых отношений только после контрибуций и возмещение убытков нанесенных России незаконными санкциями и только потом возможность торговать на российском рынке. Ничего личного, только бизнес. И только так!
степан дунов
Великолепно!!!!!!!!!!!!!!! Только так пиндосовских табаки на до учить.
степан дунов
Великолепно!!!!!!!!!!!!!!! Только так пиндосовских табаки на до учить.
Виктор Василенко
если мы уже закупаем где то шпроты и это нас устраивает так на хрена нам еще у норвегов закупать ?
Александр Симаков
Мы закупает шпроты не "где-то", а в Калининградской области. И они нас устраивают.
Виктор Василенко
вот и я том же ....
Анатолий Ворончихин
Опять что то надо - вот и захотела, как та баба, проституткой которую зовут....
Александр Симаков
Если мы уступим просьбам Норвегии и, наладив с ней отношения, выведем из убытков её рыбные предприятия? А свои что же, в убыток загоним? А нам это надо?
Мельников Александр
Ну, шпроты производимые некоторыми российскими предприятиями, особенно низкой ценовой категории, продаваемые в магазинах "Светофор", "Маяк" совсем и не шпроты. Но, думается мне, это совсем не повод для отмены контрмер введённых Россией против государств введших против нашего государства санкции. Это только повод навести порядок с контролем качества продуктов питания производимых в России. Мне думается деньги Россиян должны в большей мере оставаться в России.
Vladimir Lioubimcev
Кстати, в Евросоюзе шпроты признаны канцерогенным продуктом, поэтому запрещены.
Елена Бреслова
А норги нам акваторию, подаренную Медведевым с царского плеча вернут?!
Vladimir Lioubimcev
Надо Медведева отправить в Норвегию отвоевывать НЕЗАКОННО отданное. Он не имел права никому ничего "отдавать"!! Не завоевывал...
Vladimir Lioubimcev
ЧТО, всю северную красную рыбу российские рыбаки не везут в Норвегию? А кому тогда везут? Рыбы как не было, так и нет... А КАКАЯ ОНА ВКУСНАЯ!! Помню при Евгении Примакове в Москве появилась северная красная рыба, просто засыпанная солью, в бочках... Я ее ел килограммами. На всех рынках Москвы ею торговали... СНЯЛИ ПРИМАКОВА - и рыба исчезла... НУ почему самого лучшего премьера, каким был Примаков и его соратник Масляков, сразу сняли?!!... Благополучие россиян не входило в расчеты российской правящей элитки?!!
Игорь Василевский
Не входило. А умные люди категорически не будут есть лососей, выращенных норвегами у себя и в Чили в садках на химии и антибиотиках. Лично я предпочитаю обычную дальневосточную лососину. Он химически безопасна. А вот что с ней сделать - дело вкуса каждого
Леонид
В очередь, сукины дети! (C)
Иван Семенов
"Я х.ею Клава"! За бабло,... жрать натуральную отраву под названием шпроты.....?????? Мне стыдно за россиян!
Alex Немо
Насанкционировались. Ну таки в первую очередь пусть отменят фнтироссийские санкции(все, а не только те что им выгодно!). А уж потом будет видно. И следует напоминить санкционерам старинную присказку - русские долго запрягают, но быстро едут. Так что отменят санкции и годика через 3, может быть, и Россия повернется к ним лицом. Это к тому что потребуется время для ответных действий России...
Дмитрий Семенов
Эх, если бы еще Белоруссия не поставляла в Россию со своего "белорусского моря" норвежскую семгу и шпроты (в т.ч. и прибалтийские), то эти твари-санкционщики еще раньше бы приползли на коленях на поклон к России.
Руслан Баратов
Кому какие шпроты нравится, мне больше по душе российские, вкус родной.
Мухтар Муслихов
По мне фины, норвежцы и шведы предпочтительнее нам чем пшеки, приебалты и укропы все вместе взятые. Почему? Потому что в своей основе более порядочные - не кормящиеся " проституцией"...
АЮ Медведь
Да собственно говоря почему мы должны спасать это европейское дерьмо. Свое надо развивать. Улучшать качество.
Alex Немо
А мне нравится вот эта... Кстати вопреки санкциям продается в магазинах США....
Alex Немо
На вкус божественна и в четком соответствии с советской...

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