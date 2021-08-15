Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Сергей ЕПолитикаНорвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение. В этот раз такое желание выразила Норвегия.Вернуться к статье3016НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовАга!!! Доверять проститутке(Норвегии) в чистоплотности и не пользоваться презервативами....!!???? Сифилитики опасную игру затеяли,.... с ними "можно есть только г.вно с одного корыта".НИКОЛА ЧИРКОВСо ЗВЕРЬ МИ дружить, сам зверем станешь. Не стоит с говнистым соседом хлебать с одной миски, пускай этот сосед сам своё говно доедает и в Америки отсылает.ИИскандерПо-моему, во всех отношениях "выгоднее" для России будет просто улучшить качество отечественных шпрот и поднять пошлины на норвежские. И ссориться и мириться с Западом стоит очень осторожно.АНГЕЛ АНГЕЛРоссия продает собственные биоресурсы вместо того что бы их перерабатывать, создавать рабочие места, кормить Россиян, в конечном итоге поставлять в страны азии переработанные рыбные консервы и т.д. Зачем закупать когда есть свое и куда лучшего качества...Liudmila Kosteley (Моисеева)Вот такого, что сейчас творится никогда не было. Когда Ковид и природные апокалипсы, причём за 30-40 лет такого не было. Страны многие пострадали и ПОНЯЛИ, что без России им конец. Чтобы я сейчас сделала, ПРОСТИЛА ВСЕМ. Нас и БОГ прощает за грехи наши. Даже простил Распятие СЫНА СВОЕГО.Давайте начнём со ВСЕМИ с 0. Но вот если кто будет продолжать РУСОФОБИЮ, поставить на них крест. Тем более, что ВСЕ прибрежные страны уйдут под воду, и России придётся протягтвать руку помощи.Не будете же вы поступать так, как с одной стороны поступают в Литве. А с другой стороны, все эти беженцы устремляются в более богатые страны ЕС, где их будут содержать. Они едут не работать, а садиться на шею. А вот, беженцы с Европы (если их затопит) те будут работать и вливаться в Культуру России. Поэтому надо наладить лучше отношения с европейцами. Чтобы не превратить Россию, как скоро будет ЕС. Особенно Германия. Кстати, у тибетского ламы Лобсанга Рампы в книгах написано, что Германия, как страна, не будет существовать, и люди разбредутся по разным странам. Скоро беженцы из неё это сделают. А вот про Францию у него написано, что её спасёт то, что она подпишет договора с РФ. И ещё одно. Он это писал в 70-х. а писал о РОССИИ, а не СССР. Так что это правда.Александр СимаковМадам, Вы задолбали уже со своими призывами к прощению всех и вся. Сидите в Чехии уже много лет (только букву "Г"не выговариваете) и лоббируете интересы европейских стран, в частности чешских строительных компаний. А Ваши дети-то по- русски говорят?СЭМЭН Иваницкийда гУСССКИЕ они... сцукккоооLeliya NРусофоба, как и горбатого, только могила исправит. Никаких прощений!!! Возобновление торговых отношений только после контрибуций и возмещение убытков нанесенных России незаконными санкциями и только потом возможность торговать на российском рынке. Ничего личного, только бизнес. И только так!степан дуновВеликолепно!!!!!!!!!!!!!!! Только так пиндосовских табаки на до учить.степан дуновВеликолепно!!!!!!!!!!!!!!! Только так пиндосовских табаки на до учить.Виктор Василенкоесли мы уже закупаем где то шпроты и это нас устраивает так на хрена нам еще у норвегов закупать ?Александр СимаковМы закупает шпроты не "где-то", а в Калининградской области. И они нас устраивают.Виктор Василенковот и я том же ....Анатолий ВорончихинОпять что то надо - вот и захотела, как та баба, проституткой которую зовут....Александр СимаковЕсли мы уступим просьбам Норвегии и, наладив с ней отношения, выведем из убытков её рыбные предприятия? А свои что же, в убыток загоним? А нам это надо?Мельников АлександрНу, шпроты производимые некоторыми российскими предприятиями, особенно низкой ценовой категории, продаваемые в магазинах "Светофор", "Маяк" совсем и не шпроты. Но, думается мне, это совсем не повод для отмены контрмер введённых Россией против государств введших против нашего государства санкции. Это только повод навести порядок с контролем качества продуктов питания производимых в России. Мне думается деньги Россиян должны в большей мере оставаться в России.Vladimir LioubimcevКстати, в Евросоюзе шпроты признаны канцерогенным продуктом, поэтому запрещены.ЕБЕлена БресловаА норги нам акваторию, подаренную Медведевым с царского плеча вернут?!Vladimir LioubimcevНадо Медведева отправить в Норвегию отвоевывать НЕЗАКОННО отданное. Он не имел права никому ничего "отдавать"!! Не завоевывал...Vladimir LioubimcevЧТО, всю северную красную рыбу российские рыбаки не везут в Норвегию? А кому тогда везут? Рыбы как не было, так и нет... А КАКАЯ ОНА ВКУСНАЯ!! Помню при Евгении Примакове в Москве появилась северная красная рыба, просто засыпанная солью, в бочках... Я ее ел килограммами. На всех рынках Москвы ею торговали... СНЯЛИ ПРИМАКОВА - и рыба исчезла... НУ почему самого лучшего премьера, каким был Примаков и его соратник Масляков, сразу сняли?!!... Благополучие россиян не входило в расчеты российской правящей элитки?!!Игорь ВасилевскийНе входило. А умные люди категорически не будут есть лососей, выращенных норвегами у себя и в Чили в садках на химии и антибиотиках. Лично я предпочитаю обычную дальневосточную лососину. Он химически безопасна. А вот что с ней сделать - дело вкуса каждогоЛеонидВ очередь, сукины дети! (C)ИСИван Семенов"Я х.ею Клава"! За бабло,... жрать натуральную отраву под названием шпроты.....?????? Мне стыдно за россиян!Alex НемоНасанкционировались. Ну таки в первую очередь пусть отменят фнтироссийские санкции(все, а не только те что им выгодно!). А уж потом будет видно. И следует напоминить санкционерам старинную присказку - русские долго запрягают, но быстро едут. Так что отменят санкции и годика через 3, может быть, и Россия повернется к ним лицом. Это к тому что потребуется время для ответных действий России...Дмитрий СеменовЭх, если бы еще Белоруссия не поставляла в Россию со своего "белорусского моря" норвежскую семгу и шпроты (в т.ч. и прибалтийские), то эти твари-санкционщики еще раньше бы приползли на коленях на поклон к России.Руслан БаратовКому какие шпроты нравится, мне больше по душе российские, вкус родной.Мухтар МуслиховПо мне фины, норвежцы и шведы предпочтительнее нам чем пшеки, приебалты и укропы все вместе взятые. Почему? Потому что в своей основе более порядочные - не кормящиеся " проституцией"...АЮ МедведьДа собственно говоря почему мы должны спасать это европейское дерьмо. Свое надо развивать. Улучшать качество.Alex НемоА мне нравится вот эта... Кстати вопреки санкциям продается в магазинах США....Alex НемоНа вкус божественна и в четком соответствии с советской...Комментировать
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