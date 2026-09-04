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Россиян заверили, что небольшие эксперименты помогут преодолеть страх перемен

Россиян заверили, что небольшие эксперименты помогут преодолеть страх перемен

После 50 лет перемены стоит начинать с небольших шагов, а не с разрушения привычной жизни. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова посоветовала получать новые впечатления, учиться и расширять круг общения, сообщает «Абзац» .

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