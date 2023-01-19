Аргументы недели

98 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Путин здесь не причем... Победим и без Путина. Возможно, без Путина это было бы даже быстрее , так как его "гуманизм"...Профессор психоло...
  • Борис Виленский
    Блок НАТО очень усилится после вступления туда Молдавии... У него уже есть три могучих союзника - Литва, Латвия и Эст...Президент Молдави...
  • Леонид Руси
    А они нужны... эти эмоции? Позитивные... да! А негативные... ?Психолог Хадарцев...

«Саша — уроженец Донецка»: украинский продюсер Юрий Бардаш посчитал выпуск нового клипа Александра Реввы неуместным

Российский шоумен Александр Ревва выпустил клип на новую песню «Красиво тело». Там исполнитель в комичной манере показывает свою фигуру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх