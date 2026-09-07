www.globallookpress.com/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что власти Германии не попытаются отвлечь внимание избирателей от поражения на региональных выборах через начало войны с Россией.
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