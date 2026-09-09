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Чистая прибыль «Сбера» составила 169 млрд рублей в августе по РСБУ

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам августа 2026 года составила 169,1 млрд рублей против 148,1 млрд рублей годом ранее (+14,2%), говорится в сообщении кредитной организации.

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