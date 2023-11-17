Армия России отразила атаки ВСУ на Донецком фронте, враг понёс тяжёлые потери

Минобороны сообщает об успешных действиях Армии России на Донецком фронте. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, на указанном направлении подразделения ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили 14 атак ВСУ, противник понёс тяжелые потери.