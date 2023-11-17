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Армия России отразила атаки ВСУ на Донецком фронте, враг понёс тяжёлые потери

Армия России отразила атаки ВСУ на Донецком фронте, враг понёс тяжёлые потери

Минобороны сообщает об успешных действиях Армии России на Донецком фронте.  По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, на указанном направлении подразделения ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили 14 атак ВСУ, противник понёс тяжелые потери.

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