Сыгран третий тур чемпионата Азии по шахматам среди юниорок

Со стопроцентным результатом на чемпионате Азии по шахматам среди юниорок в Тагайтае (Филиппины) идут Анна Шухман и Халдер Снеха после третьего тура 14 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.