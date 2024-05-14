Вашингтон перешёл на шантаж: Что грозит Тбилиси за "подрыв демократии"

США шантажируют Грузию и требуют отмены закона об иностранные агентах. В противном случае они готовы приступить к наказанию Тбилиси – причём Евросоюз тоже пытается манипулировать грузинами наравне с Вашингтоном - что грозит Тбилиси за "подрыв демократии".