Куски сходящего с орбиты спутника ЕКА достигнут земли

Опасность для человека? Менее «1 из 100 миллиардов», говорит агентство. Спутник ЕКА ERS-2 возвращается на Землю на этой неделе, и некоторые существенные его фрагменты, вероятно, сохранятся при повторном входе в атмосферу, хотя шансы на то, что кто-либо пострадает от куска космического мусора, ….