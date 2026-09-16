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Ивановские новости

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Школы, детсады, учреждения культуры и спорта Иванова готовят к отопительному сезону

Школы, детсады, учреждения культуры и спорта Иванова готовят к отопительному сезону

Перед отопительным сезоном 2026–2027 годов в Иванове проверили 280 муниципальных учреждений социальной сферы.

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