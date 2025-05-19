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Театр абсурда

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Подмосковные и Петербургские прокуроры потакают диаспорам

Подмосковные и Петербургские прокуроры потакают диаспорам

Депутат Госдумы Михаил Делягин в своем дзен-канале рассказал, чем закончились резонансные дела связанные с мигрантами в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Комментарий: Неплохо бы уточнить фамилии (национальность) прокуроров, которые тормозят такие дела. Может там давно уже &quot;все свои&quot;? Интерено было бы увидеть данные по национальному составу наших силовых и правоохранительных структур. Может они уже не совсем наши?Власть прогнила!
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9 час.
ninikooo Митусова
Потому что губернаторы Беглов и Воробьев- « люди диаспоры», решают все их проблемы.
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9 час.
Добрый Кот
Я считал, что для закона опасность представляют бесполезная росгвардия и бесполезная полиция. Оказывается, продажная прокуратура более опасна. Прокуратура дела затягивает. Ждут, когда выйдет срок давности и черножопые соскочат.
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7 час.
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