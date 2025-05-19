Подмосковные и Петербургские прокуроры потакают диаспорам

ЕА

Евгений Алексеенко

Комментарий: Неплохо бы уточнить фамилии (национальность) прокуроров, которые тормозят такие дела. Может там давно уже "все свои"? Интерено было бы увидеть данные по национальному составу наших силовых и правоохранительных структур. Может они уже не совсем наши?Власть прогнила!