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Царьград

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Politico: Мерц продолжит пытаться удержать власть до 2029 года

Politico: Мерц продолжит пытаться удержать власть до 2029 года

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, несмотря на низкий рейтинг, намерен оставаться у власти до 2029 года. Политическая критика и скептицизм растущи: только 14% немцев поддерживают его на посту канцлера.

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