На загородном шоссе автобус сбил пешехода

Накануне вечером на 3 км автодороги Брусяна – Светлое – Белокаменный автобус сбил человека. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 69-летний водитель автобуса ПАЗ вез со смены сотрудников одного из предприятий Асбеста.
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