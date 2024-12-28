На загородном шоссе автобус сбил пешехода

Накануне вечером на 3 км автодороги Брусяна – Светлое – Белокаменный автобус сбил человека. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 69-летний водитель автобуса ПАЗ вез со смены сотрудников одного из предприятий Асбеста.