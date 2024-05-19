Театр абсурда
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Театр абсурда

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Я поздравляю всех, кто это помнит

Я поздравляю всех, кто это помнит

Это был апрель 1967 года - нас принимали в пионеры.Он был жутко холодным. Ясным до рези в глазах и арктически ледяным.

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