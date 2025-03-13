Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на официальном сайте Кремля.
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