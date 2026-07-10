Конфликт слонов и людей в Южной Африке может усилиться к 2085 году

Исследование, опубликованное в PNAS Nexus (Proceedings of the National Academy of Sciences) и описанное ScienceAlert 10 июля 2026 года, предупреждает: площадь зон с высоким риском конфликтов между слонами и местными жителями в Южной Африке к 2085 году может вырасти на 33–100% — в зависимости от того, насколько удастся сдержать рост населения и сельскохозяйственную экспансию.