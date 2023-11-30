Скольким россиянам грозит банкротство и отменят ли комиссии за ЖКУ. Обзор Банки.ру

Количество потенциальных банкротов среди заемщиков увеличилось на 11%, рассказывает «Коммерсант». По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на ноябрь 2023 года, потенциально банкротство грозит 9,79 млн заемщиков банков и МФО.