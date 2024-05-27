Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    А однократную можно? Или двух, или трёх? За сколько кратную пропаганду наступает уголовная ответственность? Или к каж...В Госдуму внесен ...
  • igor vinogradov
    табулистанГитанас Науседа б...
  • Эльдар Алиев
    🤕Группа компаний "...

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда отметили день индийской культуры

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда отметили день индийской культуры

В Волгограде прошел День Индии, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКИО). Праздничные мероприятия начались с древнеиндийского фестиваля Ратха-Ятра, участникам которого была предсказана удача.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх