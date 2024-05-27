В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда отметили день индийской культуры

В Волгограде прошел День Индии, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКИО). Праздничные мероприятия начались с древнеиндийского фестиваля Ратха-Ятра, участникам которого была предсказана удача.
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