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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград литовским городом

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград литовским городом

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград литовским Караляучюсом.«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», – заявил он в соцсети X*, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.

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