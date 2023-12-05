Основатель «Тануки», объявленный в розыск, вышел на связь из Лондона

Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов заявил, что находится в Лондоне Орлов объявлен в международный розыск по статье об имущественном ущербе, нанесенном обманным путем, ему грозит до пяти лет заключения.
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