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Царьград

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Увеличение выплат добровольцам: Башкирия дает до 1,6 млн рублей

Увеличение выплат добровольцам: Башкирия дает до 1,6 млн рублей

В начале 2025 года в ряде российских регионов увеличены выплаты за контракт с Минобороны. Добровольцам в Чувашии, Смоленской области и Башкирии предлагают до 1,6 млн рублей, плюс федеральная поддержка 400 тыс.

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