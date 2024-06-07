Эксперт рассказал, почему яблоки нужно сделать подакцизным товаром

В Крыму нужно принимать меры, которые поддерживали бы потребление именно отечественных продуктов. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал председатель Комитета Торгово-промышленной платы Крыма по развитию агропромышленного комплекса Роман Бульенов.
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