Эксперт рассказал, почему яблоки нужно сделать подакцизным товаром

В Крыму нужно принимать меры, которые поддерживали бы потребление именно отечественных продуктов. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал председатель Комитета Торгово-промышленной платы Крыма по развитию агропромышленного комплекса Роман Бульенов.