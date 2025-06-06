Банк России снижает ключевую ставку до 20%: экономисты реагируют

Банк России на очередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 20% годовых. Эксперт-аналитик нашего маркетплейса Елена Васильева отмечает, что сейчас наступил оптимальный момент для открытия вклада и фиксации ставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии