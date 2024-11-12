Медведев словами «француз кукарекает» описал политику президента Макрона в отношении Украины

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что «плохой сценарий» развития событий остается вероятнымЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев словами «француз кукарекает» описал политику президента Эммануэля Макрона в отношении конфликта на Украине.
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