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Ушёл из кино, тихо женился и покоряет семитысячники: чем сегодня живёт Григорий Антипенко

Ушёл из кино, тихо женился и покоряет семитысячники: чем сегодня живёт Григорий Антипенко

Григорий Антипенко — тот самый Андрей Жданов из «Не родись красивой», харизматичный владелец «Зималетто», которого в середине 2000-х знала вся страна.

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