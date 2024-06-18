«Рособоронэкспорт» представит современные разработки на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024»

Фото: «Рособоронэкспорт» Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех представит новейшие российские решения по обеспечению общественной и государственной безопасности на выставке «Национальная безопасность.
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