Эстония угрожает вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининградскую область. По словам премьер-министра Кристена Михала, заблокировать транзит по этому маршруту власти Эстонии намерены либо совместно с Латвией, либо посредством односторонних национальных санкций.