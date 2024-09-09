Утро после выборов на Крестовском острове. Деревянная набережная завалена мусором, сообщают и показывают читатели Мойки78.
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Утро после выборов на Крестовском острове. Деревянная набережная завалена мусором, сообщают и показывают читатели Мойки78.