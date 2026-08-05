Кардиолог Васильев: острый стресс опасен при заболеваниях сердца

Кандидат медицинских наук, кардиолог Сергей Васильев рассказал, что острый стресс может спровоцировать ишемию или инфаркт у людей с атеросклерозом, со стенокардией и с другими сердечно-сосудистыми нарушениями.
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