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Кардиолог Васильев: острый стресс опасен при заболеваниях сердца

Кардиолог Васильев: острый стресс опасен при заболеваниях сердца

Кандидат медицинских наук, кардиолог Сергей Васильев рассказал, что острый стресс может спровоцировать ишемию или инфаркт у людей с атеросклерозом, со стенокардией и с другими сердечно-сосудистыми нарушениями.

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