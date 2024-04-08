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Рождаемость в России на рекордно низком уровне: в чем проблема и почему Материнский Капитал не помогает?

Рождаемость в России на рекордно низком уровне: в чем проблема и почему Материнский Капитал не помогает?

На протяжении последних нескольких лет Россия столкнулась с резким сокращением уровня рождаемости. С 2015 года, вопреки прогнозам власти, так называемый коэффициент рождаемости уверенно снижается каждый год.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
На мой взгляд причина низкой рождаемости отсутствие перспектив счастливого светлого будущего, что нас ждёт впереди?
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16 час.
Ирина Быкова
Нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Да и кто будет рожать когда нашей стране угрожает ядерной войной НАТО.
Ответить
16 час.

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