Рождаемость в России на рекордно низком уровне: в чем проблема и почему Материнский Капитал не помогает?

На протяжении последних нескольких лет Россия столкнулась с резким сокращением уровня рождаемости. С 2015 года, вопреки прогнозам власти, так называемый коэффициент рождаемости уверенно снижается каждый год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии