Гастролеры из Молдовы взламывали дома в Подмосковье

Банда из четырех участников задержана.В Домодедовском городском округе Подмосковья полиция при поддержке бойцов Росгвардии задержала банду из четырех уроженцев Молдовы, которые промышляли кражами в частных домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии