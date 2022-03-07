Гипермаркет «Лента» ввел ограничения на продажу ряда товаров

Гипермаркет «Лента» ввел ограничения на продажу ряда товаров

Бизнесмен требует прекратить называть его «олигархом»Олег Тиньков считает олигархами тех, кто паразитирует на государственных контрактах и бюджете, а он и Сергей Галицкий таковыми не являются.

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