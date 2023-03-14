Розовые пеликаны облюбовали для обитания пруды химического завода Волгограда

Рукотворные пруды-испарители, заполненные биологически очищенной водой, притягивают редких птиц.скрин из видео--> На южную окраину вытянувшегося вдоль великой русской реки Волгограда снова прилетела экзотика этих мест — розовые и кудрявые пеликаны.