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Розовые пеликаны облюбовали для обитания пруды химического завода Волгограда

Розовые пеликаны облюбовали для обитания пруды химического завода Волгограда

Рукотворные пруды-испарители, заполненные биологически очищенной водой, притягивают редких птиц.скрин из видео--> На южную окраину вытянувшегося вдоль великой русской реки Волгограда снова прилетела экзотика этих мест — розовые и кудрявые пеликаны.

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