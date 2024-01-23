Открыта регистрация на XI Югорский лыжный марафон

XI Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 апреля 2024 года. Особенностью этого года должен стать необычный финиш марафонцев, которые побегут 50 км классическим стилем: они будут финишировать в городском парке «Долина ручьев».