Открыта регистрация на XI Югорский лыжный марафон

XI Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 апреля 2024 года. Особенностью этого года должен стать необычный финиш марафонцев, которые побегут 50 км классическим стилем: они будут финишировать в городском парке «Долина ручьев».
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