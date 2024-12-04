Военный эксперт Алексей Леонков проинформировал о том, что киевский режим не сумеет присоединиться к Организации Североатлантического Договора из-за того, что требования военного блока попросту невозможно будет выполнить.
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