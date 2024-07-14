«Луна в свободном уходе»: как лучше провести 14 июля

Астролог Василиса Володина рассказала, с каким настроем лучше встретить это воскресенье — 14 июля. В своем Telegram-канале эксперт отметила, что эта неделя выдалась особенно тяжелой, поэтому лучше ничего серьезного не делать и провести время до вечера в полном спокойствии.