Стрельба произошла во Флориде во время хэллоуинской вечеринки, есть погибшие

В США снова произошла стрельба, которая унесла жизни людей. По данным полиции, которые передает телеканала WFLA, принадлежащему NBC, два человека погибли, минимум 18 получили ранения в результате стрельбы во Флориде на одной из улиц Ибор-Сити.
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