Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

На данный момент обучение здесь уже прошли свыше 2,2 тыс. человек В столице новое направление обучения, нацеленное на освоение актуальных подходов в производстве, запущено в рамках проекта «Московская техническая школа».
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