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"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate: новые партнерства с Ближним Востоком

"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate: новые партнерства с Ближним Востоком

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев представляет самолет пятого поколения Checkmate на международной выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

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