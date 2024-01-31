В МИД назвали заявления об отставке Залужного агонией властей Украины

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Ситуация вокруг возможной отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с занимаемого им поста говорит об агонии киевской власти, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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