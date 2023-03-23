Uspei.com

45 подписчиков

“Теракт, за которым стоят украинские спецслужбы”: Рогов о взрыве в Мелитополе утром 23 марта

“Теракт, за которым стоят украинские спецслужбы”: Рогов о взрыве в Мелитополе утром 23 марта

Произошедший утром 23 марта взрыв в Мелитополе Запорожской области член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал терактом украинских спецслужб.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх