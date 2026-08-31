Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Через три месяца что-то точно будет": Элемент легендарной системы "Периметр" активизировался

"Через три месяца что-то точно будет": Элемент легендарной системы "Периметр" активизировался

Автор: Редакция Новоросинформ Радиостанция "Судного дня" не на шутку ожила после тайного визита главы ЦРУ в Москву и заявлений МИД про возможные удары по Британии.

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