Знакомые Пугачевой объяснили, почему она не стала поздравлять Орбакайте с 51-летием

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте встретила свой 51-й год жизни 25 мая. Вопреки ожиданиям поклонников певицы, ее знаменитая мать, королева отечественной эстрады Алла Пугачева, не стала поздравлять дочь в соцсетях, как это делала ранее.