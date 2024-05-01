Документ направили на подпись Байдену.фото: pixabay.com/WikiImages--> Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил закон о введении запрета на импорт низкообогащённого урана российского происхождения.
Сенат США одобрил запрет импорта обогащённого урана из России
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Это предатель Ельцин,подписал договор на поставку обогащенного урана США, а Адамов сколотил себе состояние на этих поставках,и сейчас жирует у них, на наших харчах, Но два солнца в зад ещё никому не светило.
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16 час.
А
Александр
Рыночный беспредел. С долларами обвешивают, с рыночных мест выгоняют с матюками. А что Адамов? Для таких демократию и объявили. А теперь сидим, как с похмелья, репу чешем. И как так получилось? Хотели всего лишь жвачки и джинсов. А остались в семейных трусах с растянутой резинкой. То и дело сползают и голая жопа видна. Живем ушами, а не мозгами. От послания до послания. Только вот куда послали не сказали.
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16 час.
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