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    Рыночный беспредел. С долларами обвешивают, с рыночных мест выгоняют с матюками. А что Адамов? Для таких демократию и...Сенат США одобрил...
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    Это предатель Ельцин,подписал договор на поставку обогащенного урана США, а  Адамов сколотил себе состояние на этих п...Сенат США одобрил...

Сенат США одобрил запрет импорта обогащённого урана из России

Сенат США одобрил запрет импорта обогащённого урана из России

Документ направили на подпись Байдену.фото: pixabay.com/WikiImages--> Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил закон о введении запрета на импорт низкообогащённого урана российского происхождения.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Это предатель Ельцин,подписал договор на поставку обогащенного урана США, а  Адамов сколотил себе состояние на этих поставках,и сейчас жирует у них, на наших харчах, Но два солнца в зад ещё никому не светило.
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16 час.
А
Александр
Рыночный беспредел. С долларами обвешивают, с рыночных мест выгоняют с матюками. А что Адамов? Для таких демократию и объявили. А теперь сидим, как с похмелья, репу чешем. И как так получилось? Хотели всего лишь жвачки и джинсов. А остались в семейных трусах с растянутой резинкой. То и дело сползают и голая жопа видна. Живем ушами, а не мозгами. От послания до послания. Только вот куда послали не сказали.
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16 час.

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