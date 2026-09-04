North Carolina changes rules about mail-in ballot counting

North Carolina's State Board of Elections changed the rules for mail-in ballots Friday hours before they were set to be sent out.
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