В МВД раскрыли хищение топлива в Подмосковье, среди фигурантов топ-менеджеры "ЕвроТранса"

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежавшего ГУ МВД России по Московской области.
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