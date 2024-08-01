Нестратегические ядерные силы отработали снаряжение боеприпасами на учениях

Министерство обороны России опубликовало кадры с третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В рамках тренировки военнослужащие отработали вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.
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