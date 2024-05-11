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Военные новости ★ спецоперация

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Немецкий эксперт подсчитал, сколько ВСУ потребуется новых солдат, чтобы перестать отступать

Немецкий эксперт подсчитал, сколько ВСУ потребуется новых солдат, чтобы перестать отступать

То, что ВС РФ сегодня полностью владеют инициативой на поле боя, признают даже западные эксперты. В то же время для войск киевского режима на многих направлениях сложилась критическая ситуация – ВСУ «пятятся» назад, не имея возможности «зацепиться» на новых оборонительных рубежах.

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