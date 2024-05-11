Немецкий эксперт подсчитал, сколько ВСУ потребуется новых солдат, чтобы перестать отступать

То, что ВС РФ сегодня полностью владеют инициативой на поле боя, признают даже западные эксперты. В то же время для войск киевского режима на многих направлениях сложилась критическая ситуация – ВСУ «пятятся» назад, не имея возможности «зацепиться» на новых оборонительных рубежах.